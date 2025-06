Homem de 50 anos morre após ter sido agredido em Penafiel

Um homem de 50 anos morreu no sábado à noite após ter sido agredido na localidade de Duas Igrejas, em Penafiel, no distrito do Porto, adiantou hoje à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, os bombeiros foram acionados às 22h04 para socorrer uma vítima de agressão na Rua do Outeiro.

No local, estabilizaram a vítima e transportaram-na para a Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa, em Penafiel, onde morreu pouco tempo depois.

A GNR foi chamada a tomar conta da ocorrência, mas a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Fonte da GNR revelou à Lusa que o suspeito da agressão, um homem de cerca de 30 anos, entregou-se à 01h30 deste domingo nas instalações desta força de segurança em Penafiel.