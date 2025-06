Incêndio em armazém provoca morte de 19 animais em Moimenta da Beira

Um incêndio num armazém de Moimenta da Beira provocou este domingo a morte de 19 animais e ferimentos a outros 17, assim como queimaduras ligeiras no proprietário, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.

"A origem do incêndio está a ser investigada, mas começou na zona do armazém agrícola em que estava guardado um rebanho de ovelhas e cabritos. Até agora estão contabilizados 19 mortos e 17 feridos", especificou Carlos Pereira.

O comandante disse ainda que "o proprietário do armazém acabou por sofrer também algumas queimaduras nas mãos, mas ligeiras, e foi transportado ao hospital de Viseu por precaução".

O incêndio no armazém "propagou-se à área contígua, um eucaliptal", e por volta das 13h00 estava em fase de rescaldo nessa zona.

"Agora temos de remexer tudo, até porque o armazém tinha muito feno que continua a arder, para podermos fazer um rescaldo seguro e ficar tudo devidamente apagado", acrescentou o comandante.

O alerta foi dado às 11h17, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil, e no local, em Peva, distrito de Viseu, estiveram 30 operacionais apoiados por sete veículos e um meio aéreo.

Na operação estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, Vila Nova de Paiva e Sernancelhe, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).