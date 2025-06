Madeira com voos diretos para Nova Iorque até setembro

O Aeroporto da Madeira conta, a partir de hoje, com três voos semanais diretos para Nova Iorque, nos Estados Unidos, operados pela companhia aérea americana United.

"A United Airlines lançou o seu primeiro serviço direto entre o aeroporto da Madeira e o seu "hub" em Nova Iorque/Newark, operando três vezes por semana durante a estação de verão, até 24 de setembro de 2025", indica a companhia aérea, num comunicado divulgado através da ANA - Aeroportos de Portugal.

As ligações entre a Madeira e Nova Iorque, operadas pelo avião Boeing 737 MAX 8, ocorrerão às 11h30 de quarta-feira, sexta-feira e domingo, e as partidas de Nova Iorque para a ilha estão agendadas para as 20h55 à terça-feira, quinta-feira e sábado.

Este serviço sazonal oferece um total 166 lugares por voo, é referido no comunicado.

"O novo serviço da Madeira vem adicionar-se aos voos diários existentes da United durante todo o ano de Lisboa para Nova Iorque/Newark, serviço quase diário durante todo o ano de Lisboa para Washington D.C., serviços diários sazonais do Porto e Ponta Delgada, Açores, para Nova Iorque/Newark, bem como um novo voo sazonal de Faro para Nova Iorque/Newark, a operar desde 17 de maio", salienta a companhia.

Citado na nota, a diretora comercial da ANA|VINCI Airports, Karen Strougo, salienta que com esta nova rota a United passa a estar presente nos cinco principais aeroportos nacionais, considerando "um marco significativo no reforço da ligação aérea entre Portugal e os Estados Unidos".

"A abertura desta rota resulta de um trabalho articulado entre a ANA, o Turismo de Portugal e o Governo Regional da Madeira, demonstrando um compromisso partilhado com o crescimento da região", realça.

Também citado no comunicado, o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, sublinha que esta operação faz parte de uma estratégia que visa "aproveitar oportunidades em mercados estratégicos como os Estados Unidos" para "promover o crescimento responsável" do turismo.

Por seu turno, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura da Madeira diz que o início desta rota "representa um marco para a Madeira e reforça o posicionamento da Região no competitivo mercado turístico norte-americano".

"Esta nova rota direta apresenta-se como uma ponte de oportunidades, crescimento e afirmação internacional para a Região Autónoma da Madeira", acrescenta.