Suspensas buscas para encontrar rapaz de 17 anos desaparecido no rio em Odemira

As buscas para encontrar o rapaz de 17 anos que desapareceu hoje nas águas do rio Mira, junto a Odemira, no distrito de Beja, foram suspensas e serão retomadas na segunda-feira de manhã, anunciou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral referiu que as buscas foram suspensas às 21h42 de hoje, indicando que as operações serão retomadas na segunda-feira de manhã.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte disse não dispor de informações sobre a hora de início das buscas na segunda-feira, nem sobre os meios que serão mobilizados.

Hoje, segundo a fonte da Proteção Civil, chegaram a participar nas operações 16 operacionais dos Bombeiros de Odemira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), e duas embarcações.

O jovem desapareceu quando se encontrava a banhos numa zona do rio junto à vila de Odemira conhecida como "Cais do Largo da Feira", tendo o alerta sido dado às autoridades às 16h57.

[notícia atualizada às 22h20 de 8 de junho de 2025 para dar conta da suspensão das buscas]