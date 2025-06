Encontrado corpo de rapaz de 17 anos desaparecido no rio em Odemira

O corpo do rapaz de 17 anos que desapareceu no domingo nas águas do rio Mira, junto a Odemira, no distrito de Beja, foi encontrado esta segunda-feira por mergulhadores, revelaram fonte da Proteção Civil e dos bombeiros.

Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o corpo do jovem foi localizado pela equipa de mergulhadores às 11h18.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, revelou que o corpo já foi retirado da água e que se aguardava a chegada ao local do delegado de saúde.

Segundo o comandante da corporação alentejana, o corpo foi encontrado a "20 ou 30 metros da zona do desaparecimento".

As operações de busca mobilizaram uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Proteção Civil, os Bombeiros de Odemira e a GNR, com um total de 23 operacionais, apoiados por 11 veículos e três embarcações.

O jovem desapareceu no domingo quando se encontrava a banhos numa zona do rio junto à vila de Odemira conhecida como Cais do Largo da Feira, tendo o alerta sido dado às autoridades às 16h57.