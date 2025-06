Homem de 47 anos morre ao largo da Figueira da Foz enquanto pescava

Um homem de 47 anos morreu na madrugada desta segunda-feira após ter caído ao mar enquanto pescava, a cerca de 22 quilómetros do porto da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo comunicado enviado à agência Lusa, o alerta foi dado por volta da 01h00 e a busca pela vítima, de nacionalidade moçambicana, estendeu-se até ao nascer do sol.

O corpo do homem foi detetado e transportado para o cais da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, onde aguardava o médico do INEM, que elaborou o auto de verificação do óbito, tendo sido posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra.

"Segundo o que foi possível apurar, durante a faina a vítima encontrava-se a operar sem o colete de salvação envergado", referiu a mesma fonte.

O Comando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência.

As buscas foram efetuadas pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz e do Comando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, juntando-se depois uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Foram também ativados dois navios da República Portuguesa.