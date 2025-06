IP3 cortado em Santa Comba Dão devido a incêndio em camião

Um veículo pesado de mercadorias incendiou-se esta segunda-feira à tarde no Itinerário Principal 3 (IP3) na zona do Chamadouro, no concelho de Santa Comba Dão, distrito de Viseu, levando ao corte da estrada nos dois sentidos, indicou a Proteção Civil.

Segundo disse à Lusa fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h30 e pelas 18h45 a estrada estava ainda cortada, com as autoridades a tentar dominar o incêndio.

Para o local foram destacados 13 veículos e 34 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, Bombeiros Voluntários de Mortágua e da Guarda Nacional Republicana.

A mesma fonte adiantou ainda que o veículo pesado de mercadorias transportava papel.