​Mais de 160 mil alunos inscritos para primeira fase dos exames nacionais

Mais de 160 mil alunos estão inscritos para a primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário.

Segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Educação e Ensino Superior, vão prestar provas 160.680 alunos. Em média, cada aluno vai fazer dois exames. No total, serão feitos 341.708 exames nacionais.

Ainda de acordo com estes dados, 56% dos alunos inscritos são do sexo feminino (89.974) e 44% do sexo masculino (71.206).

A esmagadora maioria dos alunos – 86% - vem dos cursos científico-humanísticos. Em segundo lugar, surgem alunos dos cursos profissionais, 9%, ou seja, 13.695 alunos.

O calendário da primeira fase de exames arranca a 17 de junho e termina no dia 30.