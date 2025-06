​Manuais digitais no 3.º ciclo. Pais pedem intervenção do Ministério da Educação

De acordo com o movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” , “mais de 80% dos pais estão insatisfeitos”, mas “há diretores de escolas que, perante todas as evidências científicas-pedagógicas, teimam em manter, a todo o custo”, o projeto-piloto manuais digitais (PPMD).

A experiência com os manuais digitais está a decorrer em 80 agrupamentos, envolvendo cerca de 13 mil alunos , apesar da contestação de muitos encarregados de educação.

Um movimento de pais, que contesta os manuais digitais nas escolas , pede a intervenção do Ministério da Educação para que as escolas sejam obrigadas a clarificar se vão manter ou não o projeto-piloto, iniciado no ano letivo 2020/21.

Esforço financeiro para as famílias



A responsável do Movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” considera que a experiência com manuais digitais coloca em causa a equidade entre alunos e diz que este projeto-piloto representa um esforço financeiro para as famílias.

“No final do ano letivo, poucas crianças têm os computadores a funcionar. Os encargos de reparação dos computadores estão a cargo dos encarregados de educação e muitos não estão dispostos nem podem, porque, por vezes, são quantias muito elevadas. A maioria dos pais que têm filhos com manuais digitais compra os livros aos seus filhos porque têm noção que eles fazem falta”, relata.

Catarina Prado e Castro sublinha os perigos que um computador pode representar nas mãos dos mais novos e lembra desde logo que pode ser um foco de distração.