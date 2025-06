Montenegro elogia "talento e capacidade de superação" da seleção

O primeiro-ministro elogiou hoje o "talento, a capacidade de sofrimento e de superação" da seleção nacional após a conquista da Liga das Nações de futebol, ao vencer a Espanha, frisando que são qualidades do povo português.

Em declarações à RTP3 em Munique, onde assistiu com o Presidente da República à final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, Luís Montenegro destacou que a seleção esteve duas vezes a perder e conseguiu sempre recuperar.

Foi preciso "ter força anímica e física e arte e engenho para ir em busca do resultado e depois acreditar até ao fim. E, de facto, nós temos talento, capacidade de sofrimento e de superação como povo, e também no futebol demonstrámos essa capacidade", elogiou.

A seleção portuguesa conquistou hoje pela segunda vez a Liga das Nações de futebol, ao bater na final a Espanha por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Na decisão por grandes penalidades, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rúben Neves converteram os pontapés que dispuseram, enquanto do lado espanhol Morata permitiu a defesa a Diogo Costa.

Durante os 90 minutos, a Espanha chegou ao intervalo a vencer já por 2-1, adiantando-se aos 21 minutos, por Zubimendi, e voltando para a frente do marcador com um golo de Oyarzabal, aos 45, a responder ao tento do empate de Nuno Mendes, aos 26.

Cristiano Ronaldo, aos 61 minutos, voltou a igualar a contenda, num golo que ditou o empate no tempo regulamentar e a decisão desta quarta edição da Liga das Nações no tempo extra e grandes penalidades, acabando favorável a Portugal, que repetiu o feito em 2019, quando venceu a primeira edição da prova.