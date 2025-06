"Parece um leilão". Especialista critica proposta para passes gratuitos em Lisboa

A proposta da candidata do PS à Câmara de Lisboa de tornar gratuito o passe de transportes para toda a população parte de “um diagnóstico correto, mas com propostas e soluções erradas”, defende na Renascença o especialista em infraestruturas de transportes, Carlos Oliveira Cruz.

“Temo que, neste momento, na cidade de Lisboa, o principal obstáculo à utilização de transportes públicos não seja o preço, mas seja, de facto, a disponibilidade, a regularidade e a rapidez do sistema de transportes públicos”, adverte este investigador do Instituto Superior Técnico (IST).

Atualmente, o passe Navegante Municipal custa 30 euros para os utentes entre os 23 e os 65 anos e é gratuito fora destes intervalos etários: “é difícil dizer que estes 30 euros são obstáculo económico, até porque na cidade de Lisboa o rendimento médio, per capita, é dos mais elevados do país”.

Já quando se questiona os utentes sobre as principais falhas do sistema de transportes de Lisboa, “aí sim, vêm as queixas de falta de informação, de falta de regularidade, e estas queixas têm suporte nos dados: basta pensar que, nos últimos anos, a velocidade a que os autocarros da Carris circulam na cidade de Lisboa, tem vindo a diminuir”.

Portanto, este especialista do IST insiste que “é aqui que se deviam centrar as medidas, no como é que podemos tornar o sistema de transportes mais rápido, mais eficaz e mais regular... é preferível aumentar a oferta”.