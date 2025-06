Quatro pessoas detidas em Oliveira do Hospital por permanência ilegal no país

Quatro pessoas foram detidas em Oliveira do Hospital, na quinta-feira, por permanência ilegal em Portugal, revelou o Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo nota de imprensa enviada à agência Lusa, a operação teve origem no cumprimento de um mandado de detenção e condução a tribunal de um indivíduo residente em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, emitido pelo Tribunal Judicial de Seia.

Durante a diligência, os militares da Guarda procederam a uma ação de fiscalização a outros cidadãos residentes no mesmo local, tendo sido detetados e detidos dois homens, de 30 e 41 anos, e uma mulher, de 34 anos, por permanência ilegal em território nacional, por se encontrarem indocumentados.

Os três detidos no âmbito da ação de fiscalização foram presentes ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital.

O indivíduo detido por cumprimento de mandado foi conduzido ao Tribunal Judicial de Seia, no distrito da Guarda.