Supremo de Portugal ordena libertação imediata do "maior contrabandista" da Colômbia

O colombiano Diego Marín Buitrago, considerado o "maior contrabandista da Colômbia, foi libertado esta segunda-feira por decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), na sequência de um "habeas corpus" (pedido de libertação imediata) apresentado pela defesa, por detenção ilegal. O acórdão do STJ, a que a agência Lusa teve acesso, explica que a decisão de extradição para a Colômbia, já autorizada em março pelo Tribunal da Relação do Porto (TRP) e confirmada em abril pelo STJ, não pode ser executada por ainda estar pendente um pedido de asilo político apresentado por Marín junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesse sentido, o STJ ordenou a libertação imediata de Diego Marín, considerando que não se pode manter "sem fundamento legal, indefinidamente", a sua detenção. Diego Marín, que estava em prisão preventiva no Porto, foi detido em 3 de dezembro de 2024 na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, após escapar de Espanha, quando aguardava, em liberdade, o desenrolar do pedido de extradição feito pelas autoridades colombianas.

Também conhecido como o "czar do contrabando" na Colômbia, ou "Papá Smurf" ou "Smurf", Diego Marín, de 62 anos, é suspeito de liderar, desde 2023, uma rede criminosa que se dedicava ao contrabando e à prática de crimes contra a administração pública colombiana, subornando funcionários públicos de diferentes entidades, nomeadamente agentes da Polícia Nacional. O acórdão do STJ foi remetido à Relação do Porto para que "possa ponderar a eventual aplicação" de outras medidas de coação a Marín. O acórdão do TRP, proferido em março, a que a Lusa teve acesso, já referia que a decisão final de extradição não poderia ser executada "sem existir decisão definitiva do pedido de proteção solicitado pelo extraditando junto da AIMA". Na oposição à extradição enviada ao TRP, Diego Marín negou a prática de qualquer crime e apelou às autoridades portuguesas para que não o extraditassem para o seu país de origem, onde dizia ter "uma pena de morte" à sua espera. Numa reação ao acórdão do STJ enviada à Lusa, o advogado de Diego Marín contou que foi com uma "enorme alegria" que o seu cliente -- que já foi libertado - tomou conhecimento da decisão do STJ.