Suspeito de assassinar mulher em Oliveira do Bairro fica em prisão preventiva

O suspeito de matar, em Oliveira do Bairro, a antiga namorada, ficou em prisão preventiva. O corpo da vítima, Conceição Figueiredo, foi encontrado a 2 de junho, numa zona florestal de Mortágua, duas semanas depois de desaparecer de Oliveira do Bairro.

Jair Pereira, de 54 anos, recebeu, segundo o Jornal de Notícias, a medida de coação mais grave pela suspeita de crime de homicídio qualificado, após prestar declarações durante cerca de três horas, entre as 15h e as 18h.

O homem foi detido no passado sábado, dia 7 de junho, pela GNR, sendo depois entregue à Polícia Judiciária em Aveiro. Jair Pereira foi encontrado na casa de uma emigrante em Oliveira do Bairro, e já teria confessado o crime a várias pessoas do círculo de amigos com quem manteve contacto.

A PJ terá encontrado, na carrinha de Jair Pereira, vestígios de sangue correspondentes ao ADN de Conceição Figueiredo, com quem o suspeito terá mantido uma relação no verão de 2024.