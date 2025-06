Trabalhador morre soterrado no concelho da Batalha

Um homem de 52 anos morreu esta segunda-feira num acidente de trabalho numa empresa no concelho da Batalha, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte da GNR, o alerta para o acidente foi feito às 14h08.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o comandante do Destacamento Territorial de Leiria da GNR, capitão Ricardo Monteiro, o trabalhador "estava a abrir uma vala e ficou soterrado".

Ao local acorreram 27 operacionais apoiados por 13 viaturas, dos bombeiros voluntários da Batalha e da Maceira, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil e Autoridade para as Condições de Trabalho.

A coordenadora municipal da Proteção Civil, Viviane Ascenso, adiantou que o acidente de trabalho ocorreu numa empresa de materiais de construção civil, na localidade de Cela.

Viviane Ascenso disse que o trabalhador residia no concelho e as circunstâncias do acidente de trabalho estão a ser investigadas pelas autoridades.

A remoção da vítima mortal demorou várias horas devido ao terreno arenoso e de argila onde ocorreu o acidente de trabalho, explicou a coordenadora.