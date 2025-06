A23 continua cortada na zona da Guarda onze horas depois de despiste de camião

A autoestrada 23 (A23) continua, já depois da meia-noite de terça-feira, encerrada ao trânsito na zona da Guarda, no sentido sul - norte, mais de onze horas depois do despiste de um pesado de mercadorias, ocorrido ao princípio da tarde de segunda-feira.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que pelas 00h30 a circulação permanecia cortada entre os nós de Belmonte e da Benespera, no sentido Covilhã - Guarda, para permitir a remoção da via do camião e da carga que transportava, bobines de fio elétrico.

"Não há previsão para a reabertura da via", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 199,2, de que resultou um ferido ligeiro, o motorista do pesado, foi dado às 13h42, de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

A A23 - Autoestrada da Beira Interior, que liga Torres Novas à Guarda, está cortada na zona da Benespera, no concelho da Guarda, desde então.

O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional (EN18), no nó de Belmonte da A23.