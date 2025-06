Ataque a carro de adeptos do FC Porto após meia-final de hóquei contra Sporting faz quatro feridos

Quatro pessoas, adeptos do FC Porto, ficaram feridas — duas com gravidade devido a queimaduras — depois de a viatura em que seguiam ser atacada por adeptos do Sporting nas imediações do Pavilhão João Rocha, onde decorreu o quinto jogo das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, que o FC Porto venceu face ao Sporting.

O carro atacado era de adeptos portistas, segundo confirmou o próprio FC Porto. O ataque foi levado a cabo por entre dez a 20 pessoas, segundo disse a PSP à Lusa. O caso vai ser comunicado à Polícia Judiciária para investigação.

O incidente aconteceu na Alameda das Linhas de Torres, perto do Pavilhão João Rocha, do Sporting. O ataque terá ocorrido pelas 18h30, com recurso a material pirotécnico ou a um cocktail molotov.