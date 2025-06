Eanes elogia discurso de Marcelo e generosidade da condecoração que recebeu

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes destacou a "generosidade" do atual chefe de Estado em condecorá-lo e elogiou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas cerimónias do 10 de Junho, realçando a ideia de comunidade.

Ramalho Eanes falava aos jornalistas no final da cerimónia do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, que este ano se realizaram em Lagos, no distrito de Faro, e nas quais foi condecorado pelo Presidente da República com o grande-colar da Ordem Militar de Avis.

O antigo chefe de Estado referiu que essa condecoração distingue "todos os militares, todos os trabalhadores portugueses, todos os intelectuais, enfim, toda a comunidade nacional", sendo "muito generosa".