Estado do tempo vai piorar. É esperada chuva, granizo e trovoada no Norte e Centro

A partir desta tarde, prevê-se um agravamento do estado do tempo sobretudo nas regiões Norte e Centro do território continental.

A previsão de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas e queda de granizo, levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar sete distritos em aviso laranja e outros tantos a amarelo.

À Renascença, a meteorologista Patrícia Gomes adianta que esta situação deverá prolongar-se até quarta-feira.

“Teremos aguaceiros um pouco por todo o território, embora nas regiões Norte e Centro sejam por vezes fortes, de granizo e também trovoada, que já tem estado a ocorrer na região Sul do país, mas espera-se que nas regiões Norte e Centro, a partir sensivelmente do meio da tarde, sejam mais frequentes. E é uma situação que se vai manter pelo menos até ao início da manhã de amanhã”, adianta.

Muita chuva e trovoada prevista para as próximas horas e que deverá prolongar-se até amanhã. Mas o estado do tempo vai melhorar gradualmente até ao final da semana, a tempo dos festejos do Santo António

Segundo Patrícia Gomes, podemos esperar “períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro, mas que na quinta-feira deverão ser até ao meio da tarde”.

“A noite de Santo António estará salvaguardada, a noite também terá temperaturas agradáveis, por assim dizer, para a altura do ano, sem precipitação, sem muito vento. E depois, ao que tudo indica, os valores de temperatura vão voltar a subir a partir de domingo”, antecipa.