PCP e BE associam-se a manifestação contra racismo e em memória de Alcindo Monteiro

Dirigentes nacionais do PCP e do BE associaram-se esta terça-feira à manifestação contra o racismo que juntou meio milhar de pessoas em Lisboa, para evocar a memória de Alcindo Monteiro, o jovem morto por violência racial há 20 anos.

"Alcindo Monteiro era um jovem luso-cabo-verdiano de 27 anos que saiu de casa para se divertir e nunca mais voltou, foi vítima de um crime de ódio e racista por fundamentalistas violentos", afirmou Joana Mortágua, dirigente do BE.

A manifestação evocativa de Alcindo Monteiro, morto a 10 de junho de 2005, foi a maior de sempre, juntando mais de meio milhar de pessoas, um "sinal dos tempos", como referiu o dirigente comunista António Filipe.

"São mais as pessoas que tomam consciência da gravidade do discurso de ódio", afirmou o dirigente do PCP.

Tratou-se de um "crime de ódio e racista que deve ser assinalado particularmente num momento em que se acentua na sociedade portuguesa, como noutras sociedades, um discurso de ódio perigoso", afirmou, acrescentando: "o discurso de ódio mata, não queremos que voltem a haver em Portugal crimes de ódio como aquele que vitimou Alcindo Monteiro".