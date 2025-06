Detidos três suspeitos por ataque a adeptos do FC Porto depois de jogo de hóquei

Foram detidos três suspeitos por terem participado em ataques a adeptos do FC Porto, esta terça-feira, em Lisboa, depois de um jogo de hóquei em patins.

Os três supostos adeptos do Sporting terão sido interceptados junto ao Pavilhão João Rocha, em Alvalade. São suspeitos de envolvimento no ataque com engenhos pirotécnicos a uma viatura que transportava adeptos portistas.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um grupo de pessoas em volta da viatura, partindo vidros e atirando objetos (impercetíveis nas imagens) numa altura em que já há fumo à volta do carro.

Quatro adeptos do Porto ficaram feridos, dois deles com gravidade. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

O incidente ocorreu após o jogo do campeonato nacional de hóquei em patins entre o Sporting e o Porto. Os "dragões" acabaram por eliminar a equipa da casa e avançar para a final.



O Sporting "condena de forma veemente os actos de violência", declara o clube em comunicado, apontando que "não se revê nestes comportamentos, que atentam contra os valores do Clube e desrespeitam o espírito do desporto".

"Quem escolhe a violência como forma de expressão não representa o Sporting CP", afirma o emblema de Alvalade, prometendo colaborar "activamente com as autoridades no apuramento de responsabilidades" e tomar "todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis".

Já o FC Porto "repudia veementemente os gravíssimos acontecimentos ocorridos em Lisboa", que descreve como um "ataque bárbaro", e anunciou ter contactado a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Federação de Patinagem de Portugal (FPP). Os Dragões prometem ir "até às últimas consequências para garantir que este caso não passa sem uma punição severa e exemplar para os criminosos nele envolvidos".

O clube azul e branco confirmou que "um grupo de adeptos do FC Porto foi alvo de uma emboscada por parte de adeptos do Sporting CP", quando "as viaturas em que estes portistas seguiam foram apedrejadas e alvo do arremesso de artefactos pirotécnicos".