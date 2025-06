José Luís Carneiro pede esclarecimento público do Governo sobre episódios de violência em Lisboa

José Luis Carneiro considera que o Governo deve prestar um esclarecimento público a fim de tranquilizar a sociedade depois de vários episódios de violência em Lisboa, durante o feriado do 10 de Junho.

O antigo ministro da Administração Interna olha com preocupação para os recentes casos de violência em Lisboa: a agressão ao ator Adérito Lopes, alegadamente perpertado por elementos de grupos de extrema-direita, e o ataque a uma viatura em que seguiam adeptos do Porto, alegadamente organizado por adeptos do Sporting. Dois adeptos ficaram feridos com gravidade.

À Renascença, o candidato à liderança do PS diz que se trata de uma questão de "interesse e tranquilidade pública" e o Executivo de Luís Montenegro tem de explicar o que é que as autoridades estão a fazer para garantir a segurança e bem-estar das pessoas.

"Tudo o que possa contribuir para esclarecer o modo como se está a procurar e responsabilizar e levar os responsáveis à Justiça, tudo o que possa ser feito por parte do Ministério Público para garantir que quaisquer manifestações ou apelo à violência será um objeto de atuação da Justiça", aponta.

Para José Luís Carneiro, a própria sociedade "tem de estar atenta e observante" para "interiorizar que qualquer linguagem, atitudes ou comportamentos que possam promover a violência significa estar a atentar contra os nossos valores fundamentais".

"É muito relevante que haja uma atitude de grande responsabilidade de todos nós: partidos políticos, cidadãos e instituições", realça.