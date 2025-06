O Ministério Público (MP) pediu pena máxima para o suspeito de ter morto Mónica Silva, que estava grávida e cujo corpo nunca mais foi encontrado.

De acordo com a SIC Notícias, o MP considerou que todos os factos que apontam para a responsabilidade de Fernando Valente foram provados.

Em Portugal, a pena máxima equivale a 25 anos de prisão.

As alegações finais do julgamento decorreram esta manhã no tribunal de Aveiro.