Nadadores-salvadores pedem "mais formação" e avisam que "águas interiores não são mais seguras que as maritimas"

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS) alerta para a necessidade de apostar na "formação para a segurança aquática" depois de revelar que 49 pessoas morreram afogadas no continente até ao final do mês de maio.

Os dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores revelam que a maioria destas mortes deu-se em rio, sendo que 60% das vítimas são homens com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos.

À Renascença, o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, Alexandre Taveira, alerta para o facto de, "estatísticamente existirem mais mortes no interior do que no litoral".

O dirigente sublinha que os acidentes aconteceram "fora da época balnear, o que mostra que "é preciso assistência a banhistas durante todo o ano".

"Os banhistas acham que as águas interiores são mais seguras que as águas maritimas e isto não é verdade. Os perigos no interior são até superiores aos do litoral", aponta.

O representante dos nadadores-salvadores explica que a população do interior do país vão a banhos em locais como "barragens e rios, locais que não estão preparados para a prática balneária". Taveira faz ainda o apelo a que comece a ser aplicada a lesgislação de 2002 que obriga a cobertura de poços e tanques. "Esta questão está a fazer subir o número de tragédias em Portugal", sublinha.

Perante estes dados, o responsável da FEPONS lamenta que a sensibilização para segurança aquática esteja presente em apenas "três páginas do livro de Estudo do Meio".

"Este conteúdo é facultativo nos conteúdos escolares em Portugal. Se nós queremos competências de segurança aquática, temos de falar nelas", remata