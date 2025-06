Casamentos de Santo António. "Um dos casais nasceu no Paraguai, outro em Itália, mas são todos lisboetas"

Ao longo da tarde desta quinta-feira, centenas de pessoas marcaram presença no coração de Lisboa para assistir aos Casamentos de Santo António, tradição que mistura fé, cultura e celebração.

Entre os muitos visitantes, estava Ana Silva, de 59 anos, que viajou do Porto até Lisboa para viver os Santos Populares de forma mais intensa.

"Nós somos do Porto e vemos sempre na televisão, mas este ano decidimos tirar férias e ir a Lisboa. Estou ainda mais entusiasmada para as marchas, é excecional. Isto é como ver o futebol na televisão, viver ao vivo no estádio é diferente”, contou à Renascença, com entusiasmo.

Outro rosto visivelmente comovido era o de Maria, de 76 anos, vinda de Sintra, que se deixou emocionar com o ambiente festivo e as noivas vestidas de branco: “Estou a ver-me no lugar delas, porque também senti muito entusiasmo naquele dia”.