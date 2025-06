Comissão Europeia em Portugal acredita "ser possível" investir em defesa sem prejudicar apoios sociais

A representante da Comissão Europeia (CE) em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, garante, esta quinta-feira, que "é possível" investir na defesa europeia sem prejudicar os apoios sociais.

Em entrevista à Renascença, a diplomata defende um "investimento na defesa de uma forma mais concertada". "É nesse sentido que a Comissão Europeia está a trabalhar", sublinha.

No dia em que se assinalam 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), Sofia Moreira de Sousa destaca os ganhos que a integração europeia trouxe "não só a nível das infraestruturas, mas, acima de tudo, na esperança média de vida, na prosperidade económica e no acesso à educação".

Questionada acerca do atraso na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que já mereceu alertas ao governo tanto da Comissão de Acompanhamento como da própria Comissão de Ursula Von der Leyen, a diplomata diz que "Portugal tem uma boa taxa de execução nos fundos europeus", mas que "poderiam ter sido feitos investimentos mais relevantes para o crescimento económico" do país.

"Temos agora muito trabalho pela frente, mas o que foi feito até agora deixa-nos com esperança que esse trabalho será feito", diz.

Para a antiga embaixadora em Cabo Verde, também devem ser empenhados esforços no incentivo à participação cívica dos europeus junto das instituições de Bruxelas.

De todo o modo, rejeita que este seja um fenómeno que afeta apenas a União dos 27, mas "uma fenómeno mais genérico" de afastamento dos cidadãos.

"Temos de aproximar a União Europeia das pessoas, comunicar onde nós estamos que é nas nossas casas, é nas nossas ruas", defende.