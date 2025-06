Integração Europeia foi o "culminar da democratização portuguesa", diz António Costa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu, esta quinta-feira, que a assinatura do tratado de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) foi "refundador para Portugal, por culminar o ciclo da democratização portuguesa iniciado com o 25 de Abril".

Num discurso na cerimónia que marca os 40 anos de integração europeia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o antigo primeiro-ministro afirmou que "depois da Democracia e da Descolonização, a adesão à CEE abriu as portas ao Desenvolvimento, cumprindo os três Ds de Abril".

"Refundador também para a Europa, por ter projetado o alargamento do projeto europeu aos países do sul da Europa, vindos de longas ditaduras", lembrou.

Para Costa, passadas quatro décadas, a adesão de Portugal à União Europeia é um "caso de sucesso".

"Os indicadores de desenvolvimento humano, na saúde, educação e rendimento, estão hoje num patamar incomparavelmente mais alto" e o analfabetismo deu lugar a uma sociedade em que "43% dos jovens com formação superior", acrescenta..

Resultados que o Presidente do Conselho Europeu atribui não só "ao esforço dos portugueses", mas também à "solidariedade da Europa como projeto de prosperidade partilhada".

Por este motivo, António Costa considera que não é surpresa que os portugueses sejam dos povos "que mais confiam na União Europeia".

Numa altura em que é necessária "unidade para defender uma ordem internacional assente em regras", Costa recordou também o contributo de Portugal para a construção da União Europeia, em particular com o tratado de Lisboa.

"Precisamos dessa unidade e dessa força para garantir a paz, a segurança e a prosperidade", rematou.