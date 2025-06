Queda de avião na Índia. Interpol pede ajuda à PJ para identificar corpos de portugueses

O pedido chegou esta quinta-feira por volta da hora do almoço à Polícia Judiciária. A estrutura da interpool dedicada a agilizar contactos entre peritos da polícia europeus para identificação humana em desastres em massa pediu ajuda para conseguir identificar os sete portugueses que constam da lista de passageiros que seguiam a bordo do avião que se despenhou na Índia com mais de 200 passageiros.

Ao que a Renascença apurou junto da Polícia Judiciária, trata-se de pessoas que obtiveram a nacionalidade portuguesa mesmo sem virem a Portugal e residiam no Reino Unido. Os passaportes datam de 2024 e entre as vítimas, com dupla nacionalidade, estão mais homens que mulheres, sendo pelo menos uma delas de tenra idade.

“O processo é simples e passa pelo cruzamento de dados post mortem [após a morte] e dados ad mortem [antes da morte], ou seja, impressões digitais e documentos”, explica a PJ.

Em comunicado durante a tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português detalhou que, das sete vítimas com nacionalidade portuguesa,nenhuma possui família a viver em Portugal e que cinco estão registados no Consulado de Londres e dois em Manchester.