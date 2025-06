​Voluntárias agredidas por neonazis quando distribuíam comida a sem-abrigo no Porto

Dois homens foram detidos na noite desta terça-feira pela Polícia de Segurança Pública, na sequência das agressões a duas voluntárias que distribuiam comida a pessoas sem-abrigo, nas ruas do Porto.

Um deles já foi presente a tribunal e saiu com a obrigatoriedade de apresentações semanais numa esquadra.

As vítimas são duas mulheres, de 45 e 50 anos. O incidente aconteceu pelas 22h30, no Largo Ferreira Lapa, no Dia de Portugal, avançou a PSP em comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As voluntárias contaram que, “momentos antes da chegada da PSP, tinham sido vítimas de empurrões e murros bem como injuriadas por um homem e ainda injuriadas por outro homem”, detalha o comunicado da Polícia.

Os suspeitos tentaram expulsar à força as mulheres do local onde habitualmente distribuem comida a pessoas sem-abrigo.