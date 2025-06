​Voluntárias agredidas por neonazis quando distribuíam comida a sem-abrigo

Duas voluntárias foram agredidas na terça-feira à noite, numa rua do Porto, quando entregavam comida a pessoas sem-abrigo, avança a PSP em comunicado enviado à Renascença.



As vítimas são duas mulheres de 45 e 50 anos. O incidente aconteceu pelas 22h30, no Largo Ferreira Lapa, no Dia de Portugal.

A PSP recebeu o alerta e deslocou-se de imediato ao local, onde acabou por realizar uma detenção, após um agente ter sido também agredido.

As voluntárias contaram que, “momentos antes da chegada da PSP, tinham sido vítimas de empurrões e murros bem como injuriadas por um homem e ainda injuriadas por outro homem”, detalha o comunicado da Polícia.

Os suspeitos tentaram expulsar à força as mulheres do local onde habitualmente distribuem comida a pessoas sem-abrigo.