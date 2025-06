Alcântara e Bairro Alto. Vitória para dois nas Marchas de Santo António em Lisboa

Alcântara e Bairro Alto venceram ex-aequo a edição deste ano do Concurso das Marchas Populares de Lisboa. Em terceiro lugar ficou a Marcha da Bica, vencedora da edição de 2023.

Outros 17 grupos estiveram este ano no concurso: Alfama (4.º), Madragoa (5.º), Marvila (6.º), São Vicente (7.º), Alto do Pina (8.º), Mouraria (9.º), Penha de França (10.º), Bela Flor-Campolide (11.º), Carnide (12.º), Bairro da Boavista e Castelo (13.º ex aequo), Benfica (15.º), Olivais (16.º), Beato (17.º), Graça (18.º), Lumiar (19.º) e São Domingos de Benfica (20.º).

Em 2024, Alcântara tinha sido a marcha vencedora.

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da iniciativa, anuncia também, em comunicado, que São Vicente e Alcântara ganharam nas categorias de Melhor Coreografia e Melhor Cenografia, respetivamente. O Melhor Figurino foi também atribuído às duas marchas.

A distinção da Melhor Letra foi para Alcântara, marcha que partilhou o prémio d eMelhor Musicalidade com Bairro Alto, Bica e Marvila.

Na categoria de Melhor Composição Original, a vencedora foi a Bica, com "Meia porta, porta e meia".

O Melhor Desfile na Avenida foi para as marchas do Bairro Alto, Bica e Madragoa.

O grupo da região semiautónoma chinesa Macau Street Dance, com a Dança da Lanterna do Peixe Dourado, abriu a edição de 2025 do desfile na Avenida da Liberdade.

Seguiram-se a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa e as três marchas extraconcurso: "A Voz do Operário", Mercados e Santa Casa.

O Alma de Lisboa foi o tema central da edição deste ano da Grande Marcha de Lisboa, com letra e música de Gimba, interpretado por todos os grupos participantes (além das músicas próprias).

O evento juntou este ano mais de 1.800 participantes.





Concurso das Marchas Populares de Lisboa 2025

1.º Marcha de Alcântara

1.º Marcha do Bairro Alto

3.º Marcha da Bica

4.º Marcha de Alfama

5.º Marcha da Madragoa

6.º Marcha de Marvila

7.º Marcha de São Vicente

8.º Marcha do Alto do Pina

9.º Marcha da Mouraria

10.º Marcha da Penha de França

11.º Marcha da Bela Flor-Campolide

11.º Marcha de Carnide

13.º Marcha do Bairro da Boavista

13.º Marcha do Castelo

15.º Marcha de Benfica

16.º Marcha dos Olivais

17.º Marcha do Beato

18.º Marcha da Graça

19.º Marcha do Lumiar

20.º Marcha de São Domingos de Benfica





Classificações especiais

Melhor Coreografia: Marcha de São Vicente

Melhor Cenografia: Marcha de Alcântara

Melhor Figurino: Marcha de Alcântara e Marcha de São Vicente

Melhor Letra: Marcha de Alcântara

Melhor Musicalidade: Marcha de Alcântara, Marcha do Bairro Alto, Marcha da Bica e Marcha de Marvila

Melhor Composição Original: Meia porta, porta e meia, Marcha da Bica

Melhor Desfile na Avenida: Marcha do Bairro Alto, Marcha da Bica e Marcha da Madragoa