Calor regressa em força no domingo

A previsão do estado do tempo aponta para uma subida significativa das temperaturas a partir de domingo.

Para esta sexta-feira, prevê-se céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral Norte e Centro, e com chuva fraca ou chuvisco, em especial no Minho e Douro Litoral.

As previsões apontam também para uma pequena subida da temperatura máxima no interior.

Devido ao calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 30 concelhos do Norte, Centro e Sul do país em perigo muito elevado de incêndio rural.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 21ºC, em Viana do Castelo, e os 33ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 12º C, em Bragança e na Guarda, e os 18ºC, em Faro.

No sábado, o céu deve apresentar-se pouco nublado e o vento soprará por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde. O IPMA prevê ainda uma pequena descida de temperatura.

O dia de domingo marcará o início de um novo episódio de calor, que se agravará na segunda e na terça-feira.

O céu também se vai apresentar pouco nublado ou limpo. O vento vai soprar fraco a moderado, de Norte, da parte da manhã, esperando-se um aumento da sua intensidade ao longo do dia, nas regiões do litoral e nas terras altas.