Dois mortos e estrada cortada após colisão entre dois veículos no IP2 em Nisa

Dois homens morreram esta sexta-feira na sequência da colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro ocorrida no Itinerário Principal 2 (IP2) em Nisa, distrito de Portalegre, e a estrada está cortada, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que as vítimas mortais eram os dois condutores dos veículos, um homem, de 40 anos, que conduzia o veículo ligeiro, e outro, de 31 anos, que era o condutor do pesado de mercadorias e que ficou carbonizado, quando o camião ardeu.

Os dois homens ficaram encarcerados nas viaturas e os óbitos foram declarados no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, adiantou.

Cerca das 20:30, a circulação no IP2, no local do acidente, estava cortada nos dois sentidos, e a alternativa era seguir por Gavião, acrescentou a mesma fonte, adiantando que o veículo pesado envolvido no acidente transportava leite.

Segundo fonte da GNR, a previsão é que a circulação no IP2 possa ser retomada dentro de duas horas.

O acidente ocorreu ao quilómetro 161, entre as localidades de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, tendo o alerta sido dado pelas 17:02, de acordo com o comando sub-regional.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 38 operacionais, auxiliados por 12 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizado.