Ministra do Ambiente promete compensar pescadores da futura área marinha protegida de Cascais

Uma das áreas é, por exemplo, o Tratado de Alto Mar. Estávamos praticamente com 30 países que ratificaram o tratado antes da Conferência. Portugal tinha ratificado pouco antes da conferência. Durante os dias da conferência foi aumentado sucessivamente o número de países que ou ratificaram ou anunciaram para muito breve a ratificação. Não quer dizer que não o fizessem, mas o acelerar da ratificação foi um resultado desta conferência. Isto aconteceu nas várias dimensões da sustentabilidade do Oceano.

Um ano depois de chegar ao cargo, a ministra do Ambiente foi à Conferência dos Oceanos, em Nice, anunciar a nova área marinha protegida do Gorringe. Em entrevista à Renascença , Maria da Graça Carvalho conclui que Portugal ocupa uma "posição de liderança " na agenda do Oceano.

Portugal anunciou novas áreas marinhas e foi considerado um dos países "campeões do Oceano". A cimeira foi importante para o país?

Foi muito importante porque tivemos, na verdade, uma posição de liderança nas várias áreas que foram tratadas. Em primeiro lugar, nas áreas marinhas protegidas, temos feito um grande esforço no passado recente. Com a rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, com a concretização da área da Pedra do Valado no sul de Portugal, passámos de 5% no início de 2024 para 19% da nossa área marinha protegida.

O nosso anúncio, de que agora vamos proteger uma área oceânica, mais longe, a 200 quilómetros da costa do Algarve, vai levar a que Portugal tenha, no futuro muito próximo - esperemos que ainda este ano - uma área protegida de 25%. E assim, quando o Tratado do Alto Mar estiver em vigor, podemos ainda estender para chegar aos 30%, através da parte vizinha, que se chama "Madeira-Tore".

Estamos na liderança dos países que mais protegem o Oceano, tendo em atenção que temos uma grande área oceânica e não somos um país com uma pequena área onde é mais fácil chegar a esta percentagem.

O Tratado do Alto Mar da ONU vai ser essencial para ter uma governação do mar que não pertença a nenhum dos países. Portugal também está no conjunto dos países que lideraram e que já ratificaram e é bom para a imagem do nosso país.

Depois temos a moratória sobre a mineração em águas profundas, com cerca de 32 países que já têm esta moratória. Mas Portugal é o único país que tem esta moratória traduzida numa lei, que passou na Assembleia da República com o suporte muito alargado dos vários partidos.

Por fim, estamos no grupo dos países fundadores de uma coligação que defende o tratado global dos plásticos. Ainda não conseguimos o número de países necessário para que esse tratado se torne uma realidade, mas por iniciativa do Presidente Macron, foi assinada uma declaração por vários países, a incentivar a que mais países se juntem, e que em Agosto, numa nova ronda de negociações em Genebra, este tratado se torne também uma realidade.