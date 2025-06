PJ detém em Braga dois suspeitos de roubo e sequestro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos, fora de flagrante delito, por envolvimento em crimes de roubo, sequestro, extorsão e ofensas à integridade física, ocorridos no dia 25 de março, em Braga. As detenções foram realizadas em cumprimento de mandados emitidos pelo DIAP de Guimarães.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos “sucederam-se num contexto de aquisição de produto estupefaciente para consumo da vítima, um estudante, altura em que os autores se apropriaram do seu telemóvel e do computador portátil e exigiram-lhe 200 euros”.

“Como a vítima não dispunha desse valor, foi repetidamente agredida com vários socos, pontapés e com uma barra de ferro nas costas”, assinala a nota, acrescentando que “foi também agredida com recurso a uma navalha, facto que lhe provocou um ferimento superficial na mão”.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, “como forma de fazer cessar as agressões de que estava a ser alvo, o estudante acabou por sugerir que os agressores contactassem telefonicamente o seu irmão e lhe pedissem o envio da quantia de 200 euros através da aplicação MBway”.

“Estabelecido esse contacto, os autores exigiram a transferência do dinheiro ao irmão, sob ameaça de morte da vítima”, lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, após diversas diligências de investigação, “foi possível proceder à identificação de dois dos suspeitos, com as idades de 42 e 31 anos, um deles já possuidor de registo criminal pela prática de crimes da mesma natureza e relacionados com o tráfico de estupefacientes, e o outro por ilícitos relacionados com crimes contra o património”.

Os detidos serão presentes às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de interrogatório e aplicação de medidas de coação.