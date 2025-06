Praticante de parapente resgatada mas em estado grave

Uma praticante de parapente que desapareceu ao início da tarde na praia da Gralha em Alcobaça foi encontrada e resgatada com vida. Fonte do comando sub-regional de emergência e Proteção Civil do Oeste confirma à Renascença que a mulher, de 35 anos, foi transportada em estado grave para as urgências do Hospital das Caldas da Rainha.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional já tinha indicado que estariam a ser realizadas buscas pela praticante, que tinha sido vista na água.

Uma aeronave da Força Aérea também se deslocou para o local, para se juntar aos bombeiros e aos tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré, que realizavam buscas.

[Notícia atualizada às 15h40 de 13 de junho de 2025]