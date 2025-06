SNS vai ter linha telefónica para cirurgias

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter uma nova linha telefónica de apoio para cirurgias.

Segundo o jornal Expresso, que avança a notícia, o atendimento telefónico vai permitir a quem aguarda para ser operado, saber o lugar que ocupa na lista de espera, a demora estimada para ser chamado, e os hospitais públicos, privados ou do sector social com vagas.

O utente poderá mesmo gerir a inscrição, por exemplo, escolhendo onde quer ser operado face à oferta no momento.

A medida faz parte do novo modelo de inscritos para cirurgia, entregue no final da semana passada ao Governo pelo grupo de trabalho nomeado pela ministra da Saúde.

A linha telefónica para apoio na área cirúrgica do SNS será uma nova porta de acesso à marcação, mas o centro nevrálgico do futuro Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC) estará numa aplicação online.

“Vai existir uma pool nacional de doentes em espera, por área geográfica e prioridade clínica, e com todas as unidades na região e a nível nacional e a capacidade de resposta”, permitindo uma gestão à vista de todos, explica ao semanário, a coordenadora do grupo de peritos.

Segundo Joana Mourão, vai ser a partir dessa base de dados que todo o processo se irá desenrolar.

Se nenhuma unidade pública responder ao caso em espera, o utente é encaminhado para o setor privado e informado de que pode consultar a base de dados ou ligar para o atendimento telefônico para escolher onde deseja ser atendido. Além disso, hospitais privados ou do setor social também podem agir de forma proativa e "captar" o pedido, ou seja, convidar o utente para ser operado.

O vale cirúrgico será substituído por um código de barras que acompanhará o utente durante todo o processo. Com isso, o tempo de espera não será parado nem a posição na lista será alterada, mesmo que o doente recuse uma marcação. Além disso, o paciente poderá registar-se na aplicação do SINACC onde aceita ser operado.

O doente, ao fim de 75% do tempo sem qualquer resposta pode escolher ele próprio onde quer ser operado e pode fazê-lo através da linha ou da própria aplicação, usando a base de dados.

Nestas declarações ao Expresso, a médica Joana Mourão assinala que “todos vão ter acesso à lista e as próprias instituições privadas vão poder propor aos doentes a realização das cirurgias. Mas será noutra fase, porque no início esta possibilidade vai estar apenas no SNS”.