Trabalhador morre em Paços de Ferreira quando operava martelo pneumático

Um trabalhador morreu esta sexta-feira, em Paços de Ferreira, quando manobrava um martelo pneumático, indica o comandante dos bombeiros locais.

António Barbosa disse à agência Lusa que a vítima, de 47 anos, ficou debaixo de um martelo pneumático que estava a tentar ligar, com dois colegas, a uma máquina retroescavadora.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O alerta foi dado pelas 11h52 e à chegada ao local, num terreno na rua da Estrada Ferreira, naquele concelho do distrito do Porto, as autoridades verificaram que o "homem estava sob o martelo pneumático, em paragem cardiorrespiratória" situação que "não foi possível reverter, tendo o óbito sido declarado no local".

Os dois colegas de trabalho sofreram ferimentos ligeiros, acrescentou.

O corpo foi levado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, disse.

A GNR de Freamunde tomou conta da ocorrência, referiu.