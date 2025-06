Vídeo: Mais de 500 anos depois, castor regressa a Portugal

Mais de 500 anos depois, há novas evidências da presença do castor europeu (Castor fiber) em território português, na sequência de uma monitorização da Rewilding Portugal - uma organização sem fins lucrativos -, numa zona de fronteira com Espanha. O último registo conhecido de castores em Portugal consta do século XV, indica a Rewilgin, em comunicado. Desde aí, a espécie desapareceu do território nacional, vítima da caça intensiva e da destruição do habitat. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As evidências começaram a surgir com marcas de roedura em árvores e após serem encontradas estruturas de manipulação do curso da água, típicas da atividade desta espécie. A colocação de câmaras de fotoarmadilhagem confirmou, em vídeo e fotografia, a presença de um individuo jovem adulto, já em território português.

Em 2023, o jornal Expresso noticiou que o castor se encontrava a cerca de 150 metros do território português, com registos no Parque Natural Arribes del Duero e, nesse mesmo artigo, a organização Rewilding Portugal já alertava que o seu regresso seria um questão de tempo e de preparação. Pedro Prata, líder da equipa da Rewilding Portugal afirma que o avanço do castor para Portugal já era algo a que estavam atentos. "O castor é um aliado natural no restauro da saúde dos nossos rios e zonas húmidas e tem um papel fundamental a desempenhar nos nossos ecossistemas fluviais”, confirma. O comportamento do castor tem efeitos benéficos para a biodiversidade e para a resiliência ecológica dos habitats ribeirinhos. “Estamos a falar de uma espécie que presta serviços ecológicos que nenhum equipamento moderno consegue replicar com a mesma eficiência e escala, sem custos e sem burocracias que acabam por nunca ser ultrapassadas. O castor melhora a qualidade da água, cria refúgios para outras espécies e ajuda-nos a combater fenómenos como a seca e os incêndios”, sublinha Pedro Prata. Além disto, é de salientar as evidências existentes de que os habitats criados por castores funcionam como forma de defesa contra incêndios florestais e já mantêm zonas permanentemente húmidas por não permitirem o avanço do fogo e oferecerem abrigo a diversas espécies.