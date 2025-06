Associações aplaudem "avanços significativos" em Nice, mas avisam que "não podem ficar pela retórica"

As associações ambientalistas Zero e Oikos consideram que a 3.ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que terminou esta sexta-feira em Nice, na França, teve "avanços significativos", mas avisam que o caminho iniciado "não pode ficar pela retórica ou por promessas não cumpridas".

"Os compromissos voluntários que forem assumidos precisam de ser monitorizados, avaliados e traduzidos em políticas públicas eficazes, com impactos reais nos ecossistemas marinhos e nas comunidades", indicam as duas associações com comunicado conjunto, no qual indicam que a próxima Conferência do Clima (COP30), que se realizará no Brasil, será um "momento-chave" para "consolidar a integração da componente marinha na ação climática global".

A Zero e a Oikos indicam ainda que é fundamental preparar a 4.ª Conferência dos Oceanos, que acontecerá na Coreia do Sul em 2028 e pedem um processo "mais inclusivo, transparente e orientado para resultados concretos".

"A sociedade civil manter-se-á mobilizada, exigindo que a próxima cimeira global vá além das declarações de intenção, e se traduza em compromissos ambiciosos, com prazos, recursos e mecanismos de responsabilização", referem.

As duas associações apontam que, apesar dos compromissos apresentados esta sexta-feira em Nice, a "tarefa de salvaguardar o oceano, restaurar áreas degradadas e reduzir os impactes das alterações climáticas é avassaladora, e as discussões e ações prometidas em Nice são ainda claramente insuficientes".