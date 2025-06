Época balnear arranca este sábado em 127 praias do Norte, 84 com bandeira azul

A época balnear arranca este sábado em 127 praias do Norte, com a bandeira azul presente em 84 praias: 75 em zonas costeiras e nove praias fluviais, com seis saídas do galardão a assinalar relativamente a 2024.

As praias de Árvore (Vila do Conde), da Frente Azul, Seca e Silvalde (Espinho), Vila Praia de Âncora (Caminha) e a praia fluvial de Merelim São Paio (Braga) foram as que deixaram de ter bandeira azul em 2025, de acordo com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE).

Já a praia de Cavadinho (fluvial), em Braga, entrou na lista de bandeiras azuis, "um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente a praias fluviais e costeiras que se candidatem ao galardão e que cumpram um conjunto de critérios", descreve a ABAAE.

Na página da Internet da ABAAE, indica-se a saída da marina de Vila Nova de Gaia da lista de bandeiras azuis.

Quanto às praias com bandeira azul em 2025, são 404 a nível nacional e, a Norte, abrangem 15 concelhos: Caminha, Viana do Castelo, Braga, Vila Verde, Esposende, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Fafe, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho.

Com mais praias galardoadas (19) está Vila Nova de Gaia, seguida de Matosinhos (17), Viana do Castelo (11), Póvoa de Varzim (8) e Vila do Conde (5).

Das 673 águas balneares identificadas no país, 127 dizem respeito ao Norte do país, de acordo com a portaria publicada no Diário da República de 30 de abril.

Este documento define todos os anos a duração da época balnear que, este ano, a Norte, é de 14 de junho a 14 de setembro.

Entre as nove águas balneares criadas este ano em Portugal estão, a Norte, as de Rodanho e Foz do Lima, em Viana do Castelo, revelou o Ministério do Ambiente e Energia a 31 de maio.

Este ano, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) quis "tornar ainda mais acessível a informação sobre a água", através de um site oficial.