Feira de São Mateus de Viseu arranca a 7 de agosto com nova praça da alimentação

Uma nova praça da alimentação e um espaço renovado dedicado à degustação e venda de enguias são algumas das novidades da Feira de São Mateus de Viseu, que vai realizar-se entre 07 de agosto e 21 de setembro.

A 633.ª edição da Feira de São Mateus, cujo programa foi apresentado esta sexta-feira à noite, durará 46 dias e, além das novidades na oferta gastronómica, promete muitas atividades desportivas e na área da sustentabilidade, música para todos os gostos e espaços de diversão para miúdos e graúdos.

O palco da feira será ocupado por nomes como Matias Damásio (08 de agosto), Dillaz (09 de agosto), Para Sempre Marco (15 de agosto), Nininho Vaz Maia (19 de agosto), Bárbara Tinoco (22 de agosto), Miguel Araújo (23 de agosto), Carolina de Deus (26 de agosto), Bispo (13 de setembro) e João Só (16 de setembro).

"É espantoso olhar a história da nossa feira e perceber o quanto esta evoluiu, crescendo com a própria cidade e a comunidade. Um crescimento qualitativo, reconhecido pelo público, mas também patente nos diversos prémios nacionais e internacionais até agora conquistados", frisou o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

O autarca destacou o facto de se tratar de "um crescimento harmonioso, que valoriza as tradições e os costumes adquiridos ao longo dos anos, sem esquecer a necessária modernização do certame, traduzida nas mudanças que têm sido implementadas com vista à melhoria do espaço e da oferta".

Na opinião de Fernando Ruas, "a cada ano, a Feira de São Mateus alcança mais um nível de maturidade, consolidando-se como uma marca forte e identitária na região Centro do país".

O presidente da Viseu Marca (entidade organizadora da feira), Pedro Alves, lembrou que "a feira foi, muito recentemente, distinguida pelo Turismo Centro Portugal com o prémio Evento pelo contributo que dá para o desenvolvimento e notoriedade da região Centro e pelo papel ímpar que assume nesse desígnio".

"Vamos, com certeza, nesta nova edição dar continuidade a essa missão e a impulsionar o turismo e a economia da região. Cá esperamos, como todos os anos, a presença de milhares de portugueses, emigrantes e turistas naquele que é um dos maiores e mais relevantes eventos da zona centro e do país", frisou.

No que respeita ao desporto, estão previstas cerca de 60 atividades para amadores e profissionais, entre as quais a 42.ª Meia Maratona Carlos Lopes, o 4.º Torneio de Gaming, a 4.ª Maratona de Cycling, o 2.º Passeio BTT, o 4.º Torneio de Padel e um Torneio de Artes Marciais que se realizará pela primeira vez.

A organização continua a apostar na sustentabilidade e, nesse âmbito, apresentará como novidades dois murais criados por alunos de escolas de Viseu sobre esta temática (que serão colocados em duas das entradas do Campo do Viriato) e a Rota da Consciência Ambiental (em que os visitantes irão encontrar, pelo recinto, informações sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

No dia 29 de agosto, regressa, pelo segundo ano, o Mateus Fest, um festival pensado especialmente para o público mais jovem.

Já estão confirmados os nomes de Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e, nos próximos dias, deverá ser anunciado o cabeça de cartaz do festival.

Fernando Ruas considerou que "o Mateus Fest ganhou a sua própria identidade e segue para o segundo ano com um cartaz de excelência" que agradará ao público jovem. .

"O mote para a edição deste ano é "Viseu, a cidade para se ser feliz" e temos, mais uma vez, uma Feira de São Mateus e um Mateus Fest que dão garantias de muitos momentos felizes, de criação de boas memórias, de muita diversão e com muita oferta para todos os públicos", realçou Pedro Alves.