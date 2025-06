Governo quer proibir telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

O Governo tenciona proibir "smartphones" nas escolas nos 1.º e 2.º ciclos e limitar o uso entre os alunos do 3.º ciclo, tornando regra as recomendações feitas no início do ano letivo 2024/2025.

As medidas constam do programa do XXV Governo Constitucional, entregue este sábado na Assembleia da República pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

No capítulo dedicado à Educação, Ciência e Inovação, o executivo reafirma, no essencial, as metas e medidas previstas no programa anterior, algumas das quais interrompidas na sequência da queda do Governo, como a revisão do Estatuto da Carreira Docente, processo que a equipa liderada por Fernando Alexandre quer concluir até ao final da legislatura.

Uma das novidades, no entanto, tem a ver com as regras de utilização de telemóveis nas escolas e, nesse âmbito, o Governo pretende aplicar "medidas eficazes".

Desde logo, o programa do Governo prevê a proibição de "smartphones" do 1.º ao 6.º ano de escolaridade, ou seja, até aos 12 anos.