Homem morreu baleado no Feijó e os suspeitos estão em fuga

Um homem morreu na sexta-feira à noite na zona do Feijó, em Almada, distrito de Setúbal, após ter sido atingido por três disparos de arma de fogo, e os suspeitos do crime estão em fuga, disse fonte policial.

Fonte da Direção Nacional da PSP explicou, em declarações à agência Lusa, que o caso aconteceu cerca das 22:40, junto a um estabelecimento comercial na zona do Feijó, quando um homem, de origem indostânica, foi atingindo com três disparos, vindo a falecer no local.

Os dois autores suspeitos do crime encontram-se em fuga, de acordo com a mesma fonte.

A Polícia Judiciária foi acionada e encontra-se a investigar o caso.