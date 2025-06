Turista morre em queda de 50 metros nas montanhas da Madeira

Um turista morreu este domingo na sequência de uma queda de cerca de 50 metros no miradouro do Juncal, na zona do Pico do Areeiro, na Madeira, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

"Recebemos o alerta pelas 10h00 e promovemos o socorro imediato", disse à agência Lusa o comandante do SRPC, Richard Marques, explicando que foi acionado o helicóptero da Proteção Civil e uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As autoridades não conhecem ainda em que circunstância ocorreu a queda, mas confirmam que foi de uma altura de cerca de 50 metros.

O turista é de nacionalidade checa e tem cerca de 40 anos. Foi acionada uma equipa para prestar apoio psicológico à familiar da vítima, que se encontrava no local.

A operação de socorro envolveu 20 operacionais e quatro veículos, além do helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil.

No local, situado nas montanhas sobranceiras à cidade do Funchal, estiveram também elementos da Polícia de Segurança Pública e do Corpo de Polícia Florestal.