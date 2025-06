Vem aí muito calor. Temperaturas acima dos 40 graus e todo o continente sob aviso amarelo esta semana

As temperaturas começam a subir este domingo e vem aí uma semana com os termómetros a ultrapassar os 40 graus em algumas regiões, sobretudo no Alentejo.

Esta segunda-feira, 12 distritos vão estar sob aviso amarelo. Já na terça-feira, os avisos amarelos estendem-se a todo o território continental.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta que o distrito de Évora vai atingir máximas de 42 graus, enquanto Setúbal e Santarém devem chegar aos 41 graus.

As noites também vão ser quentes, com a maioria dos distritos a não registar temperaturas mínimas abaixo dos 20 graus.

As temperaturas elevadas vão também aumentar o risco de incêndio. Termina este domingo o prazo para limpar terrenos florestais e agrícolas e a GNR vai começar a fiscalizar já esta segunda-feira.