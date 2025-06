Arrancam as matrículas para o próximo ano letivo. Quem tem de as fazer?

As novas regras de conclusão do Ensino Secundário (...)

Todos os alunos têm de recorrer ao Portal das Matrículas?

Não. Para os alunos que já estavam na escola, em muitos casos, a renovação da matrícula é automática.

É obrigatório matricular o seu educando através do Portal das Matrículas nos seguintes casos:

primeira matrícula no pré-escolar e no 1.º ano do Ensino Básico;

Transição para os 5.º, 7.º, 10.º e 12.º;

Nos outros anos de escolaridade, se mudar de escola, se mudar de encarregado de educação, se mudar de curso ou em ano em que tenha de escolher disciplinas.

Que documentos tem de ter para fazer a matrícula?

O documento de identificação do encarregado de educação e do aluno, uma fotografia em formato digital do aluno e o Número de Identificação Fiscal (NIF) do encarregado de educação e do aluno.

Se o educando tiver direito a Ação Social Escolar é preciso também o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) do encarregado de educação e do aluno.

Não consigo aceder ao Portal das Matrículas. Que opção tenho?

Se for impossível realizar a matrícula online, pode fazê-lo presencialmente. Nesse caso deve procurar ajuda na sede do agrupamento de escolas da sua área de residência.