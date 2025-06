Casal inglês de 78 anos atropelado numa passadeira em Lagos

Um casal de nacionalidade inglesa ficou ferido com gravidade na sequência de um atropelamento por um motociclo ocorrido esta segunda-feira na cidade de Lagos, no Algarve, disse à agência Lusa fonte policial.

De acordo com uma fonte do Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro, as duas pessoas, ambas com 78 anos e residentes em Lagos, sofreram ferimentos graves, tendo sido helitransportadas para o Hospital de Faro.

O casal foi colhido numa passadeira de travessia para peões, por um motociclo, cujo condutor ficou ferido sem gravidade, mas que necessitou de assistência médica, tendo sido transportado para o Hospital de Portimão, explicou a fonte.

As causas que motivaram o acidente, são desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.

Segundo o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 10:20, na Avenida da República, na cidade algarvia, do distrito de Faro.

Face à gravidade dos ferimentos sofridos pelo casal foi acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para proceder ao seu transporte para uma unidade hospitalar, notou.

As operações de socorro envolveram um total de 20 elementos dos bombeiros, da Polícia de Segurança Pública e do Instituo Nacional de Emergência Médica, apoiados por seis veículos e um meio aéreo.