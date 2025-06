Football Leaks: MP admite pena suspensa para Rui Pinto

O Ministério Público (MP) considerou esta segunda-feira provados todos os factos do processo Football Leaks, deixou "cair" dois dos 241 crimes pelos quais Rui Pinto é acusado e admitiu a possibilidade de pena suspensa.

No início das alegações finais no julgamento do criador do Football Leaks, que se realiza no Juízo Central Criminal de Lisboa, o procurador explanou os motivos que levam o MP a entender que devem ser dados como provados todos os factos respeitantes às entidades relacionadas com o processo em julgamento.

Rui Pinto responde em julgamento por um total de 241 crimes - 201 de acesso ilegítimo qualificado, 22 de violação de correspondência agravados e 18 de dano informático -, com o MP a pedir a absolvição em dois crimes de dano informático.

Desta forma, a acusação reduz para 239 crimes, sendo 16 desses crimes de dano informático, mantendo-se os restantes, de acordo com as alegações finais do MP.

Contudo, o procurador do MP admitiu a possibilidade de Rui Pinto poder vir a ser condenado com uma pena de prisão suspensa na sua execução, atendendo à idade e ao facto de não ter havido reincidência na prática dos crimes.

Rui Pinto não deve ser tratado como denunciante

O MP considerou também que Rui Pinto não deve ser tratado como "denunciante", ou "whistleblower", uma vez que "acedeu de forma ilegítima" às entidades visadas no processo, através de acessos informáticos, e tornou pública essa informação.