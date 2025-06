Incêndios em Évora e Santa Maria da Feira mobilizam 14 meios aéreos

Catorze meios aéreos estavam, pelas 16h40, envolvidos no combate a três incêndios no distrito de Évora e no concelho de Santa Maria da Feira.

O combate a dois incêndios que deflagraram esta segunda-feira no distrito de Évora, um em área florestal e outro em mato, mobilizam mais de 240 operacionais, apoiados por 75 veículos e 9 aviões, indica o site da Proteção Civil.

Um dos fogos, para o qual foi dado o alerta às 12h49, eclodiu no Monte da Arrabaça, freguesia de Capelins, concelho de Alandroal.

Este incêndio, segundo a mesma fonte, consome pasto, fardos de palha e olival.

Por volta das 16h40, estavam envolvidos nas operações de combate às chamas 114 bombeiros de várias corporações, apoiados por 35 veículos e três meios aéreos.

Já o fogo que deflagrou perto da povoação de Valverde, no concelho de Évora, numa área florestal, com alerta às 14h13, consome sobretudo eucaliptos.

O combate a este incêndio, às 16h40 mobilizava 128 operacionais, apoiados por 40 veículos e seis meios aéreos.

No Norte do país, um incêndio deflagrou pelas 15h11 no concelho de Santa Maria Feira. No combate às chamas estão envolvidos cinco meios aéreos, 92 operacionais e 21 viaturas.